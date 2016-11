Terörün AB’si

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İSEDAK Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı:



Dünya özellikle de yer aldığımız bölge siyasi, sosyal ve ekonomik buhranlarla buluşuyor. Küresel sistemdeki fay hatlarının hareketlendiği, Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de olduğu gibi devletleri alt üst eden dönemden geçiyoruz.



Müslümanlar olarak dünyanın yükünü bizler omuzlarımızla taşıyoruz. Filistinli çocuklar, Arıkanlı yetimler, Suriyeli evlatlarımız kendilerinin hiç dahil olmadığı acı olayların sonuçlarıyla karşılaşıyorlar. Daha birkaç gün önce hemen yanıbaşımızda Doğu Halep'teki son hastanede enkaza çevrildi. Bize akıl veren ülkeler, çocuklara kapılarını açmaktan acizler.



Çanakkale'yi geçilmez kılan silah ve mühimmatlardan ziyade milletimizin iman gücüydü. 40 yıllık siyasi hayatımızın en zor dönemlerinde Allah'ın yardımını her zaman yanımızda hissettik.



15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdır. Bir avuç terörist, silahları silahların sahibine yani millete çevirmişti. Ölüm kusarak milletin iradesini gaspa çalıştılar. Fetullahçı Terör Örgütü militanları tarafından 15 Temmuz gecesi 248 insanımız şehit edildi.



İslam İşbirliği Örgütü, Dışişleri Bakanları Taşkent'te oy birliği ile FETÖ'yü terör örgütü ilan etti. Pensilvanya'daki elebaşı, sadece Türkiye için değil, sızdıkları ülkeler için büyük bir tehlikedir.



Siyasi cinayetlerden, terör hadiselerine, ekonomik durumlardan yolsuzluklara kadar bu örgütün arkasında olduğunu biliyoruz. Nasıl PKK, Boko Haram, DEAŞ'la mücadele ediyorsak, FETÖ ile öyle mücadele etmeliyiz. Türkiye olarak Yunus Emre Vakfımız, TİKA, tüm kurumlara her türlü desteği vermeye hazırız.



Türkiye'ye yönelik algı operasyonları azalmak yerine artıyor. Yarın (bugün) AB'de bir toplantı olacak. Oylama yapacaklarmış. Peşinen söylüyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın. Bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. AP'nin böyle bir oylama yapması bile terör örgütlerine kol, kanat gerdiğinin, onların yanında saf tuttuğunun göstergesidir.



Afrikalı kardeşlerim kendileri anlatıyordu Avrupa'nın nasıl sömürdüğünü. Hala devam mı etsinler. Gelin kendi geleceğimizi kendimiz belirleyelim. Amerikan kongresinin 11 Eylül için aldığı kararı biliyorsunuz. Bu iki kuleyi Suudi Arabistan vurdu. Dava isteyen açabilir dediler mi dediler. Böyle mantıksız bir şey olabilir mi?



Her ülkeden terörist çıkar mı çıkar. Nasıl oluyor da bir ülkeyi cezalandırıyorsun? Bakın yeni bir adım daha atıyorlar, yine Amerika. Kuveyt Türk bunların bankalarıyla ilgili teröre destek verdikleri düşüncesiyle ilgili aynı oyunu yapıyorlar. Bunları yakın takibe almak lazım. Oyun yine İslam ülkeleri üzerinden.



Erdoğan, ABD ve Avrupa'nın çifte standartına tepki gösterdi: Yani biz terörist yetiştiriyoruz, onlarda böyle bir şey söz konusu değil. Bütün kararlar çifte standarttır. Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor. Camilerimizi yakıyorlar. Müslüman kardeşlerimizin üzerine saldırıyorlar...