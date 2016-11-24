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na

'te, na 4 yapıldı.

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
'te konuşlu 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çekicilere yüklenen 4 zırhlı askeri araç, akşam saatlerinde General Hayri Ataman Kışlası'nda yola çıktı. Güvenlik önlemleri arasında kışlada ayrılan araçların, nda görev yapacağı belirtildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 18:36
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