Cudi Dağı Herino Tepe bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü planlı operasyon devam ederken, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 1 asker şehit olurken, 2 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan asker ve korucular Şırnak'ta Hastaneye kaldırılırken, bölgede başlatılan operasyon hava destekli olarak sürüyor.
Şırnak'tan acı haber!
Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker ve 3 korucu yaralandı.
Cudi Dağı Herino Tepe bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü planlı operasyon devam ederken, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 1 asker şehit olurken, 2 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan asker ve korucular Şırnak'ta Hastaneye kaldırılırken, bölgede başlatılan operasyon hava destekli olarak sürüyor.
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