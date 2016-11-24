Yol Durumu
  1. Ahmet Türk'e bir şok daha!
  2. "Bu olaylar 79 milyonu daha da kenetlendiriyor"

'tan acı haber!

'ta Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker ve 3 korucu yaralandı.

Şırnaktan acı haber!
'taki Dağı'nda PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, teröristlerin araziye önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker ile 3 korucu yaralandı.

Cudi Dağı Herino Tepe bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü planlı operasyon devam ederken, arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama ile birlikte 1 asker şehit olurken, 2 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan asker ve korucular Şırnak'ta Hastaneye kaldırılırken, bölgede başlatılan operasyon hava destekli olarak sürüyor.
Etiketler: ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 12:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar