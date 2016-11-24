Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde geçtiğimiz perşembe gecesi heyelandan dolayı meydana gelen göçükte toprak altında kalan 16 işçiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hala enkaz altında bulunan 8 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, maden faciasının meydana geldiği bölgede ilk günden beri arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda facianın 8'inci gününde 8'inci işçinin cesedine ulaşıldı. Toprak altında kalan 16 işçiden 7'si daha önce çıkarılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşılırken, hala enkaz altında kalan 8 işçinin çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
Bugün yapılan aramalarda toprak altından çıkarılan işçinin Mehmet Kasım Tari olduğu belirtildi.
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