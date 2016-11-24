O madde geri çekildi

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti AnkaraMilletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığıtoplantıda erken evlilik düzenlemesi görüşüldü.Toplantının başında kısa bir konuşmayapan Bozdağ, "Aslında getirdiğimizdüzenleme tek bir tecavüzcüyü bilekapsamıyordu. Ancak bu konuçarpıtıldı ve yanlış anlaşıldı. Bizde bunu iyi anlatamadık. Maalesef.Toplumda oluşan tepki nedeniylebu düzenlemeyi geri çekiyoruz" ifadelerinikullandı. 48 maddelik yasada bir madde üzerindekamuoyunda tartışma olmuştu. Bunun üzerine AKParti yasayı yeniden Komisyon'a çekme kararıalmıştı. 48 maddelik düzenlemenintepkilere neden olan maddesi de yenibir önerge ile metinden çıkarıldı.MHP ve CHP'den karara destekgeldi. Başbakan Binali Yıldırım da,yasanın tam mutabakat sağlandıktan sonrayasalaşacağını belirtmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.