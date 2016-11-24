O madde geri çekildi

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı toplantıda erken evlilik düzenlemesi görüşüldü. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Bozdağ, "Aslında getirdiğimiz düzenleme tek bir tecavüzcüyü bile kapsamıyordu. Ancak bu konu çarpıtıldı ve yanlış anlaşıldı. Biz de bunu iyi anlatamadık. Maalesef. Toplumda oluşan tepki nedeniyle bu düzenlemeyi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı. 48 maddelik yasada bir madde üzerinde kamuoyunda tartışma olmuştu. Bunun üzerine AK Parti yasayı yeniden Komisyon'a çekme kararı almıştı. 48 maddelik düzenlemenin tepkilere neden olan maddesi de yeni bir önerge ile metinden çıkarıldı. MHP ve CHP'den karara destek geldi. Başbakan Binali Yıldırım da, yasanın tam mutabakat sağlandıktan sonra yasalaşacağını belirtmişti.