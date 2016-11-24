Mucize parmaklar

İzmit'te, özel bir hastanede parmak üçüz mucizesi yaşandı. 26haftalıkken 700 ile 800gram ağırlığında dünyaya gelen biri kız üçüz parmak bebeklerden ikisi 2 aylık tedavi sonrası kuvözden çıkarıldı. Emel-Cemil Çakmak çiftinin bebeklerinden Muhammet Emir 3 kilo 252 gram,Meryem 2 kilo 500 grama ulaştı. 1kilo 796 gram olan Eymen'in ise akciğer sorunları nedeniyle tedavisinin süreceği belirtildi. Bebekleri kurtulduğu için çok sevinen anne Emel Çakmak, "Bebeklerim küçük doğdukları için çok korktuk. Bebeklerim taburcu olmak üzere. Evlatlarımı kucağıma aldığım içinçok mutluyum. Bir bebeğimin tedavisi sürüyor. Onun da bir hafta içerisinde sağlığına kavuşacağı söylendi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.