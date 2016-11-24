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Midesinden 3 kilo esrar çıktı

Midesinden 3 kilo esrar çıktı
İstanbul'da güvenlik güçleri, 13 Kasım'da Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu yaptı. Ekipler, şüphe üzerine Afrika'dan Türkiye'ye gelen E.B. (19), A.K.Ç. (39) ve A.K.'yi (34) yakaladı. Üzerlerinden uyuşturucu çıkmayan şüpheliler, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin midesinden kapsüller halinde toplam 3 kilo 490 gram esrar maddesi çıktı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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