Mezara değil pazara gitti!

Antalya'da dün Akif İnce, kapalı pazarda 39 yaşındaki A.Ş'nin direğe kendisini asmaya çalıştığını gördü. Onu engellemek istedi. Ancak İnce'nin yanına yaklaşmasına izin vermeyen adam, "Beni polise ihbar et, ceset torbasıyla buraya gelsinler" diyerek ipi boynuna geçirdi. Beklemeye başladı. Olay yerine giden ekipler, uzun süren çabalar sonunda bir anlık dalgınlığından faydalandıkları A.Ş.'yi ayaklarından tutarak kurtardı