Yol Durumu
  1. AP'ye OHAL tokadı!
  2. Avusturya'dan Türkiye'ye silah ambargosu

'da cumartesiye kadar uzatıldı!

Alman şirketi 'da patlak veren ve onbinlerce yu eden bir türlü dindirlemiyor. Görevli pilotlar dün başlayan bir günlük iş bırakma eyleminin cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Lufthansada kriz cumartesiye kadar uzatıldı!

Alman şirketi 'da görevli pilotların, çarşamba günü başlattıkları in cumartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit'ten (VC) yapılan açıklamada, Lufthansa'da sendikaya bağlı pilotların 23 Kasım Çarşamba başlattığı iş bırakma eyleminin 26 Kasım Cumartesi de tam gün devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden ülke genelindeki uzun mesafeli tüm uçuşların etkileneceği kaydedildi. Böylece pilotlarların dün başlayan bir günlük iş bırakma eylemi, dört güne çıkarılmış oldu.

Bünyesinde 9 bin 600 üye bulunan sendika, Lufthansa'dan yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ediyor.

VC'den daha önce yapılan açıklamada, pilotların ücret artışı konusunda Lufthansa ile yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirilmişti.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 22:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar