Alman havayolu şirketi Lufthansa'da görevli pilotların, çarşamba günü başlattıkları grevin cumartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit'ten (VC) yapılan açıklamada, Lufthansa'da sendikaya bağlı pilotların 23 Kasım Çarşamba başlattığı iş bırakma eyleminin 26 Kasım Cumartesi de tam gün devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden ülke genelindeki uzun mesafeli tüm uçuşların etkileneceği kaydedildi. Böylece pilotlarların dün başlayan bir günlük iş bırakma eylemi, dört güne çıkarılmış oldu.

Bünyesinde 9 bin 600 üye bulunan sendika, Lufthansa'dan yılda ortalama yüzde 3,66 ücret artışı talep ediyor.

VC'den daha önce yapılan açıklamada, pilotların ücret artışı konusunda Lufthansa ile yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirilmişti.