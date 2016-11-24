ATV'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. "İlk soruda elenmek istemiyorum" diyen 56 yaşındaki yarışmacı Hakan Bulutlar'ın korktuğu başına geldi. Bulutlar, yarışmaya "Aynı, bildiğiniz gibi cevabını aldıysanız sorduğunuz soru hangisidir?" sorusuyla başladı. "İsminiz Nedir?", "Nasılsınız?", "Ne Alırdınız?", "Nerelisiniz?" şıkları arasında "Ne Alırdınız?"ı seçen Bulutlar, stüdyoda bulunan konuklar ve ekran başındakileri şaşırttı. Soruyu yanlış anladığını belirten yarışmacı, ödüle hak kazanamadan stüdyodan ayrıldı.