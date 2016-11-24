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resmen AP'ye destek verdi

CHP Genel Başkanı , 'nun skandal kararını eleştirmek yerine adeta destek veren bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu,"Bugün geldiğimiz noktada AB, insan hakları, demokratik standartlar hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye’de olmadığı için kararları bir süre durdurdu. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu resmen APye destek verdi
CHP Genel Başkanı Kemal , 'nun, Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir" dedi.

"BUNUN ARKASI GELECEKTİR"
Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde sanayicilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, AB ile ilgili sanayicilerden gelen bir soru üzerine "Az önce geçici durdurma kararı alınmış. AB'ye üyelik için Ankara Antlaşmasını imzalayan rahmetli İsmet İnönü'dür 1963 yılında. 'Uygar dünyanın bir parçası olmalıyız' diye yola çıkılmıştır. Ama bugün geldiğimiz noktada AB, insan hakları, demokratik standartlar hukukun üstünlüğü gibi kavramlar Türkiye'de olmadığı için kararları bir süre durdurdu. Müzakere yapılmayacak. Bu bizim için çok ağır bir yaptırımdır. Bunun arkası gelecektir, ekonomik olarak arkası gelecektir, siyasi olarak gelecektir" ifadelerini kaydetti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 17:06
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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emrah emrah

ya bu kalleşi haber yapmayın kendini adam(!) zannedecek

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evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 19:03
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

tipin tipe benzemiyorki söylediğin bişeye yarasın normaldir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:59
hamdi hamdi

Çok hevesli olan gitsin AB haçlı memleketine yerleşsin.

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evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:35
Hayrettin Hayrettin

Boş adam .Yahu sıfır sıfır

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evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:12
birt&#252;rk birtürk

defol git avrupaya orda siyaset yap böylece sözde yaptırımlardan etkilenmemiş olursun zaten onların ağzından konuşuyosun 1963 yılından beri girmeye çalışıyoruz demişsin hadi akparti bu söylediğin olumsuzlukların hepsini yapıyo almadılar inönü başvuruyu yaptığımda neden bizi almadılar ecevit demirel özal kenan evren bunlardamı suçlu sen birilerince koyun gibi güdülmeye alışmıssın ama ben bir türk olarak kendi kaderimi yaşamaktan yanayım ve ben avrupanın ağzında sakız değilim senide çiğneyip bir kenara tükürürler merak etme

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evet12
hayır2
cevapla 24.11.2016 17:36
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