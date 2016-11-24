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Kara para

, eşiyle aşk yaşayan ortağı Tursun’u yaktı. Öldürülen adamın ağabeyi ise yeni bir iddia ortaya attı: Kardeşimin 70 bin lirasını aldılar. ‘Namus cinayeti’ deyip kurtulmaya çalışıyorlar

Kara para
Konya'da 19 Kasım'da yanmış araçta cesedi bulunan Erdal Tursun (39) cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, 2013'te bir evlilik programına katılan Tursun, iş ortağı 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Elanur Zümrüt Acar ile yasak aşk yaşadı. Genç kadından 70 bin lira aldı. Elanur Zümrüt Acar, sevgilisinin Sırp Jovana M. ile birliktte olduğunu öğrenince ikilinin yolları ayrıldı. Sırbistan'da yaşayan Tursun, iş için Mehmet Acar ile görüşmek üzere soluğu 'da aldı. Mehmet Acar, eşiyle aşk yaşadığı idiasıyla başından vurduğu Tursun'u aracının içinde yaktı. Katil zanlısı tutuklandı. 'un ağabeyi Serdar Tursun kardeşinin, arkadaşının eşine sarkıntılık yapacak yapıda bir insan olmadığını anlattı. Tursun, "Kardeşim 60-70 bin lirayla iş yapmak için Konya'ya gelmiş. O para ortada yok. Çünkü parayı alıp, kardeşimin kimliğini, kız arkadaşının pasaportunu ve arabasını yaktılar. 'Namus cinayeti' deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Ceylan TORLAK
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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