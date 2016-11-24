Konya'da 19 Kasım'da yanmış araçta cesedi bulunan ErdalTursun (39) cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, 2013'te bir evlilik programına katılan Tursun, iş ortağı Mehmet Acar'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Elanur Zümrüt Acar ile yasak aşk yaşadı. Genç kadından 70 bin lira aldı. Elanur ZümrütAcar, sevgilisinin Sırp Jovana M. ile birliktte olduğunu öğrenince ikilinin yolları ayrıldı. Sırbistan'da yaşayan Tursun, iş için Mehmet Acar ile görüşmek üzere soluğu Konya'da aldı. Mehmet Acar, eşiyle aşk yaşadığı idiasıyla başından vurduğu Tursun'u aracının içinde yaktı. Katil zanlısı tutuklandı. Erdal Tursun'un ağabeyi SerdarTursun kardeşinin, arkadaşının eşine sarkıntılık yapacak yapıda bir insan olmadığını anlattı. Tursun, "Kardeşim60-70 bin liraylaiş yapmak içinKonya'ya gelmiş.O para ortada yok.Çünkü parayı alıp, kardeşiminkimliğini, kız arkadaşınınpasaportunu ve arabasınıyaktılar. 'Namus cinayeti'deyip işin içinden çıkmayaçalışıyorlar" ifadesini kullandı.
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