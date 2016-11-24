FETÖ'cü darbe girişimini araştıran komisyona yetkili mercilerden bilgi ve belge gelmeye devam ediyor. Komisyon Başkanı AK Parti Burdur milletvekili Reşat Petek dünkü toplantıda, komisyonun yazışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Petek, Sakarya Üniversitesi'nden ve emniyetten alınan bilgiler ışığında "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile ilgili 2 sayfa giriş çıkış bilgisi ve 1 sayfa da bilgilendirme notunun geldiğini söyledi.
Komisyona gelen bu bilgilere firari Öksüz 2002 -2016 yılları arasında 52 defa yurt dışına çıktı. Bunlardan 4'ünde görevli olduğu anlaşıldı.
REKTÖR ELMAS: ALGILAYAMADIK
Öksüz yurtdışında kimi zaman 2 gün, kimi zaman ise bir aya yakın kalmış. Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor: "Emniyet yetkililerinden aldığımız listeden Adil Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 15 yıl içinde 52 kere yurtdışına gittiği bilgisine ulaştık. 15 yılda yapılan 52 gidişin 4 tanesi bilgimiz dahilinde diğerleri kaçak gidişlerdir. Bunların çoğu yurtiçi izni, bayram tatili,haftasonu ve eğitimin olmadığı zamanlardır. Göreve başladığım 2011 yılından bu yana 6 yıl içinde izinsiz olarak gittiği 19 yurtdışının 8 tanesi yurtiçi yıllık izinle, 5 tanesi bayram ve yılbaşı tatilinde, 2 tanesi hafta sonu, 2 tanesi Perşembe ve pazar günleri, 2 tanesi de eğitimin olmadığı zamanlardır. İlgili kişinin bu bağlamda dikkat çeken bir durumu yöneticiler tarafından algılanamamıştır."
Firarı İmam Öksüz,2002 yılında 2, 2003 yılında 2 , 2004 yılında 3, 2005 yılında 5 , 2006 yılında 4, 2007 yılında 4 , 2008 yılında 5 , 2009 yılında 3 , 2010 yılında 2 , 2011 yılında 4, 2012 yılında 3 , 2013 yılında 4 kez, 2014 yılında 4,. 2015 yılında 5 , 2016 yılında da 3 kez yurt dışına çıkmış.2016 yılındaki çıkışlarını 17 Mart, 20 Haziran ve 11 Temmuz tarihlerinde yapmış.
EDA IŞIK
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