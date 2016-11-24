Işıksız kent

Sinop'ta 18 yıldır trafik ışığına gerek duyulmadı. 1998 yılında ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle kaldırılan trafik ışıklarının yokluğuna, hem sürücüler, hem de yayalar alıştı. Herkesin birbirinin hakkına sonsuz saygı gösterisiyle trafik keşmekeşi ortadan kalktı. İl dışından gelenler kentte trafik ışıklarını göremeyince önce şaşırdı. Sonra da "Yollar herkese açık" diyerek espri yaptı.