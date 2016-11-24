Fırat Kalkanı'nda acı haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatında yürütülen operasyonlar kapsamında, saat 03.30 sıralarında hava saldırısı gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

"Hava saldırısında, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin, tedavilerinin yapılması amacıyla süratle bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİTLERİN NAAŞI GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde hava saldırısında şehit olan 3 askerin naaşı, Türkiye'ye getirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan askerlerin cenazesi, helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Cenazeler, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bu arada aynı saldırıda yaralanan 10 asker de Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.