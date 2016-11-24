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'nda 7 asker yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde devam eden nda terör örgütü DEAŞ'ın havanlı saldırısında 7 asker hafif yaralandı.

Fırat Kalkanından 7 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat sırasında terör örgütü DEAŞ üyelerince akşam saatlerinde atılan havan mermisi zırhlı personel taşıyıcının yanına düştü. Saldırıda hafif yaralanan 7 asker hastaneye sevk edildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 18:23
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