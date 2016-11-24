Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğini yapan 89 yaşındaki yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu, İstanbul'da sakin bir hayat sürüyor.

Tüm vaktini yazarlığa adayan Kutluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni olmaktan yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Erdoğan'ın arkadaşları arasında "efendi bir delikanlı" olarak tanındığını aktaran Kutluoğlu, "Tam bir İstanbul delikanlısıydı. Konuşması, hitap şekli ve davranışları çok güzeldi. Okulda, Talebe Disiplin Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Bu, o dönemde çok önemli bir görevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik vasfı daha o zamanlardan başlamıştı." dedi.

Erdoğan'ın, arkadaşlarından her zaman bir adım önde olduğunu vurgulayan Kutluoğlu, şöyle devam etti:

"Zaten bu özelliği onu arkadaşları arasında öne çıkarırdı. Hiç saygısızlığını hatırlamıyorum öğrenciliği boyunca. O dönemlerde bu kadar yükseleceği aklıma gelmezdi ama öğrencim Erdoğan'ın yüksek konumda olması beni mutlu ediyor. Bizden de aldığı telkinlerle millete güzel hizmetlerde bulunuyor. Bir şiir okudu diye onu hapse attılar. Mantık mı, kanun mu, vicdan mı? Bu millet ona sahip çıktı ve Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı, zorla olmadı. Ona işlerine gelmediği için 'diktatör diyorlar.' 15 Temmuz'da da bu millet yine onun arkasında durdu.''

Kutluoğlu, bir programda karşılaştıkları Erdoğan'ın kendisini hatırlamasından duyduğu mutluluğu da dile getirerek, ''Beni görünce imam hatip günlerini anlattı. Benim gelip gece yatakhanede üstlerini örttüğümü söyledi. 'Bize hocalarımız böyle bakardı' dedi. Bunu anlatmasından, unutmamasından dolayı da çok mutlu oldum.'' ifadelerini kullandı.