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Erdoğan, ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral ile görüştü

Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 19:39
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