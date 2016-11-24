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Emir 'Korkmaz'

Emir Korkmaz
Bursalı (18), soyadının hakkını verdi! Bina, kule ve sur gibi yüksek noktalara çıkarak yaptığı akrobasi hareketleriyle herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arkadaşlarının "Örümcek Adam" diye seslendiği Emir, internetin yeni gözdesi haline geldi. Yüksek noktalarda ölümle dans eden Emir, surlarında koşup ellerinin üzerinde yürüdü, İstanbul'da ise Haliç Köprüsü'nün korkuluklarında yaptığı farklı hareketlerle herkesi şaşkına çevirdi. 13 yaşından bu yana akrobatik hareketler yaptığını söyleyen Korkmaz "Takipçi sayım sosyal medyada 150 bini buldu. Yaptığım hareketlerde tehlikenin farkındayım. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Kesinlikle denemeyin" dedi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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