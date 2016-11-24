Bursalı Emir Korkmaz (18), soyadının hakkını verdi! Bina, kule ve sur gibi yüksek noktalara çıkarak yaptığı akrobasi hareketleriyle herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arkadaşlarının "Örümcek Adam" diye seslendiği Emir, internetin yeni gözdesi haline geldi. Yüksek noktalarda ölümle dans eden Emir, Bursa surlarında koşup ellerinin üzerinde yürüdü, İstanbul'da ise Haliç Köprüsü'nün korkuluklarında yaptığı farklı hareketlerle herkesi şaşkına çevirdi. 13 yaşından bu yana akrobatik hareketler yaptığını söyleyen Korkmaz "Takipçi sayım sosyalmedyada 150 bini buldu. Yaptığımhareketlerde tehlikenin farkındayım.Kimseye de tavsiye etmiyorum.Kesinlikle denemeyin" dedi.
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