Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik öneme sahip El-Bab'ı terör örgütlerinden kurtarmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO birlikleri, şehrin çevresinde yer alan bazı köylere yönelik operasyon sürdürüyor.

Doçka ve ağır silahlarla ateş altına alınan terör hedeflerinin bulunduğu bölgeden ÖSO birliklerine havan saldırılarıyla karşılık veriliyor.

Bu arada ÖSO birliklerinin bölgeye askeri personel, araç ve silah takviyesi de devam ediyor.