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El-Bab'da hedeflerine

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Halep'in El-Bab ilçesine 2 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerinde kontrolü sağlayan terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik başlattı.

El-Babda DAEŞ hedeflerine operasyon

Fırat Kalkanı Harekatı'nda kritik öneme sahip El-Bab'ı terör örgütlerinden kurtarmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO birlikleri, şehrin çevresinde yer alan bazı köylere yönelik sürdürüyor.

Doçka ve ağır silahlarla ateş altına alınan terör hedeflerinin bulunduğu bölgeden ÖSO birliklerine havan saldırılarıyla karşılık veriliyor.

Bu arada ÖSO birliklerinin bölgeye askeri personel, araç ve silah takviyesi de devam ediyor.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 18:50
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