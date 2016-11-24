Dolar baskısından kurtulmalıyız

Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) Arasında İmzalanacak Stratejik İş Birliği İçin Mutabakat Zaptı Gong Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde de bu faiz illetinden yakasını sıyıramadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 2001 krizinde gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere çıktığı günleri hatırlayın. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini dahi karşılayamadığı yıllar oldu. Bugün elbette böylesine vahimbir manzara ile karşı karşıya değiliz. Tamaksine, üzerine üzerine gidiyoruz. Haklılığımız da ortaya çıkıyor. Hala dünyanın enyüksek reel faizini ödeyen ülkelerdenbiri olmamız, açıkçası bunun birispatı. Bundan kurtulabilir miyiz?Kurtuluruz. Bu benim çok ağırıma gidiyor. Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üstlendiğim son 14 yılda, sadece birkaç konuda arzu ettiğim mesafeyi kat edemedik. Bunlar arasında eğitim ve kültür politikalarındaki eksiklerle birlikte reel faizlerin düşürülememesi en başta yer alıyor. Bu bir öz eleştiridir.
TOKADI YİYEN BENİM
Yıllarca Merkez Bankası'nı bu yüzden eleştirmek zorunda kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala da eleştiriyorum. Tabii dediler ki 'Merkez Bankası bağımsızdır.' Tamam ama ben siyasetçiyim. Eleştirimi yapacağım. Çünkü halkımın karşısında tokadı yiyen benim. Başındaki bürokrat değil. Ben uyarımı yapacağım, o da çözüm yollarını bulsun. Tokadıben yiyeyim, sefayı o sürsün. Yok böyle birşey. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sözümyok ama milletimin hakkının, hukukunun,kaynaklarının yüksek reel faiz yoluylaheba edilmesine de rıza gösteremem. Bizsürekli olarak uluslararası camiada dolarınbaskısı altında kalmamalıyız. En adil enstrümanaltındır. Bununla yürüyelim. Bizeyakışan da budur. Doları yönetenler durdukları yerde ciddi para kazanıyor. Bobini sürüyor, basıyor doları. Yorulmuyor, terlemiyor" dedi.
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