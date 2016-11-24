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Dolar baskısından kurtulmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’na eleştiriler yöneltti ve ekledi: Doların baskısı altında kalmamalıyız. En adil estrüman altındır

Dolar baskısından kurtulmalıyız
Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) Arasında İmzalanacak Stratejik İş Birliği İçin Mutabakat Zaptı Gong Töreni'ne katılan , çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde de bu faiz illetinden yakasını sıyıramadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 2001 krizinde gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere çıktığı günleri hatırlayın. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini dahi karşılayamadığı yıllar oldu. Bugün elbette böylesine vahim bir manzara ile karşı karşıya değiliz. Tam aksine, üzerine üzerine gidiyoruz. Haklılığımız da ortaya çıkıyor. Hala dünyanın en yüksek reel faizini ödeyen ülkelerden biri olmamız, açıkçası bunun bir ispatı. Bundan kurtulabilir miyiz? Kurtuluruz. Bu benim çok ağırıma gidiyor. Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üstlendiğim son 14 yılda, sadece birkaç konuda arzu ettiğim mesafeyi kat edemedik. Bunlar arasında eğitim ve kültür politikalarındaki eksiklerle birlikte reel faizlerin düşürülememesi en başta yer alıyor. Bu bir öz eleştiridir.

TOKADI YİYEN BENİM
Yıllarca Merkez Bankası'nı bu yüzden eleştirmek zorunda kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala da eleştiriyorum. Tabii dediler ki 'Merkez Bankası bağımsızdır.' Tamam ama ben siyasetçiyim. Eleştirimi yapacağım. Çünkü halkımın karşısında tokadı yiyen benim. Başındaki bürokrat değil. Ben uyarımı yapacağım, o da çözüm yollarını bulsun. Tokadı ben yiyeyim, sefayı o sürsün. Yok böyle bir şey. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sözüm yok ama milletimin hakkının, hukukunun, kaynaklarının yüksek reel faiz yoluyla heba edilmesine de rıza gösteremem. Biz sürekli olarak uluslararası camiada doların baskısı altında kalmamalıyız. En adil enstrüman altındır. Bununla yürüyelim. Bize yakışan da budur. Doları yönetenler durdukları yerde ciddi para kazanıyor. Bobini sürüyor, basıyor doları. Yorulmuyor, terlemiyor" dedi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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