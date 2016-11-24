Aydın Doğan'ın FETÖ'cü karakutusu deşifre oldu

Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu bugünkü "Aydın Doğan'ın FETÖ kriptosu" başlıklı yazısıyla Aydın Doğan ve FETÖ ilişksini gözler önüne serdi. Söz konusu yazıda FETÖ'nün Doğan grubundaki üst düzey kripto isimlerden biri deşifre edildi.

İşte Kelkitlioğlu'nun yazısından o bölüm:

"Aydın Doğan'ın sahip olduğu Doğan Holding'in Ankara Temsilciliği görevini yürüten isim Barbaros Muratoğlu. Muratoğlu, Doğan'ın Ankara'daki bütün işlerini yürüten isimlerin başında geliyor. Bir anlamda Aydın Doğan'ın karakutusu. Teröristbaşını Pensilvanya'da ziyaret eden isimlerden biri. Hiçbir yerde yayımlanmamak şartıyla Pensilvanya'da fotoğraf çektirmişliği bile var teröristbaşıyla.FETÖ'nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'na katılmayı dahi ihmal etmedi Muratoğlu.

Hemen celallenmeyin!

Evet, bütün bunlar 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden önce oldu. Bir çok isim gibi o da bu tarihten önce Pensilvanya ile görüştü.

Tamam, kabul ediyorum. 17-25 Aralık bu örgütle ilişkide milat sayılıyor. Benim derdim de bu tarih sonrası yaşananlar.

FETÖ ile bu kadar içli dışlı olan Doğan'ın karakutusu Muratoğlu'nun, 17-25 Aralık sivil darbe girişimine rağmen örgütle ilişkiyi kesmek bir yana, çok daha yakınlaştığı görülüyor.

FETÖ'CÜ KANKALAR

İşte Muratoğlu'nun FETÖ'yle samimiyeti!

"Muratoğlu, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından 2014 ve 2015 yıllarında FETÖ'ye yakın, hatta militan düzeyinde birçok işadamı, yargı mensubu, medya imamıyla görüşüyor. Görüştüğü isimlerin çoğu ByLock kullanıcısı. Ailesi içinde de FETÖ üyesi olanlar var. Eniştesi FETÖ'nün şirketlerinde çalışıyor. Eşinin yeğeni Burdur'da soruşturma kapsamında gözaltına alınıyor. Örgütün bugün firarda olan birçok ismiyle telefon görüşmeleri yapıyor. Pensilvanya'daki terörist başının iş dünyasındaki en önemli ismi Akın İpek'in kardeşi Tekin İpek, Adem Yavuz Arslan, Eyüp Can ve Ömer Şahin, Muratoğlu'nun teşrik-i mesai yaptığı en yakın isimler. Daha birçok isim var ama tek tek yazmaya kalksam sayfada yer kalmaz. Muratoğlu, Aydın Doğan'ın özellikle yargıdaki sorunlarını çözmek amacıyla FETÖ militanlarını devreye sokuyor."

Bu yazdıklarımı okuyunca Doğan Grubu yüksek ihtimalle bir açıklama yapıp savunmaya geçecek ve bu iddiaların mesnetsiz olduğunu söyleyecektir.

Hiç kusura bakmayın, Barbaros Muratoğlu'nun FETÖ bağlantısı, yaptığı görüşmelerin kayıtları, Pensilvanya'da yayımlanmamak şartıyla çektirdiği fotoğraflar ilgili birimlerin elinde mevcut.

Bu da, FETÖ'nün medyadaki yapılanmasının deşifre olması açısından milat olsun!"

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Kelkitlioğlu'nun yazısında söz ettiği o fotoğraf ortaya çıktı. Muratoğlu'nun yanına bir grup İzmirli gazeteciyi de alarak teröristbaşını ziyaret ettiği görülen o karede Hürriyet Ege Temsilcisi Deniz Sipahi de yer alıyor.

İddiaya göre 2012 Mart ayında gerçekleşen ziyaret FETÖ'nün Yamanlar okullarının Genel Müdürü Sabahattin Kasap tarafından organize edilmiş. Geziye Hürriyet Gazetesi'nden Deniz Sipahi, Doğan Gazetecilik Ege Bölge Temsilcisi Bülent Zarif, Milliyet'ten Hamdi Türkmen, Erol Yaraş, Zaman Gazetesi Ege Bölge Müdürü Vahit Yazgan, Ufuk Türkyılmaz katılmış. Gezide Doğan'ın kripto FETÖ'cüsü Barbaros Muratoğlu ile beraber FETÖ'nün Körfez Dershaneleri Genel Koordinatörü Murat Safa, Alim Akkan gibi isimler de yer almış.

İşte o fotoğraf:





(Barbaros Muratoğlu-soldan ikinci kişi)