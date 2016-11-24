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ı'na 'den !

ı , / soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Digor Kaymakamına FETÖden ihraç!
ı , / soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Kaymakam Bolat ile birlikte FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amirinin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 22:14
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