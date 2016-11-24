Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom çıkarılan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Madendeki göçükte bir işçinin mahsur kaldığı, işçinin kurtarılması için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiye ulaşıldığını ve irtibat sağlandığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarını Denizli İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yürüttüğünü belirten Altıparmak, ekiplerin diyalog halinde olduğu işçinin sağ salim kurtarılmasını beklediklerini ifade etti.



