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DBP'li Bitlis Belediye Başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonu kapsamında DBP'li Belediye Başkanı ile Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.

HDPKKlı bir başkan daha gözaltına alındı

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda DBP'li Belediye Başkanı ile Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Belediye Başkanı Olan ile Belediye Meclis Üyesi Daşdemir Dağkıran'ı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin belediye binasında arama yaptıkları öğrenildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 09:58
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