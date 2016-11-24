Yol Durumu
  1. 4'üncü kattan atladı
  2. Tokatçı anne!

Cesetle 3 hafta

Cesetle 3 hafta
Bursa'da psikolojik sorunları olan 51 yaşındaki Dilek Toktaşlı, birlikte kaldığı evde ölen annesi 87 yaşındaki Hanife Toktaşlı'nın cesediyle 3 hafta boyunca aynı odada yaşadı. Komşuların kötü koku nedeniyle haber verdiği polis ekipleri, dün çilingir yardımıyla eve girdi. Çekyatın üzerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipleri görünce odaya saklanmaya çalışan ise "Annem sanırım Cuma günü öldü. Ama ben iyileşir diye kimseyi aramadım" dedi.
Etiketler: ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar