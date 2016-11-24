Cesetle 3 hafta

Bursa'da psikolojik sorunları olan 51 yaşındaki Dilek Toktaşlı, birlikte kaldığı evde ölen annesi 87 yaşındaki Hanife Toktaşlı'nın cesediyle 3 hafta boyunca aynı odada yaşadı. Komşuların kötü koku nedeniyle haber verdiği polis ekipleri, dün çilingir yardımıyla eve girdi. Çekyatın üzerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipleri görünce odaya saklanmaya çalışan Dilek Toktaşlı ise "Annem sanırım Cuma günüöldü. Ama ben iyileşir diyekimseyi aramadım" dedi.
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