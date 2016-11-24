Yol Durumu
  1. Yıktı geçti
  2. Uçan daire

Bulun şu vicdansızı!

’da bir sürücü, otomobilinin arkasına köpeği iple bağladı. Hayvanın çaresiz görüntüsü yürekleri sızlattı. Suç duyurusu üzerine polis ekipleri, cani şoförün peşine düştü.

Bulun şu vicdansızı!
Tekirdağ 'da kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, dün aracının arkasına bir köpeği iple bağladı. Durumu fark eden başka bir sürücü de yürekleri yakan görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı. Polisi arayıp bilgi veren aynı kişi Çorlu Belediye Başkanlığı'na fotoğrafı e-mail ile gönderip, gerekli işlemin yapılmasını istedi. Sürücünün bu davranışı, hayvan severleri de isyan ettirdi. Köpeğin sürüklendiği fotoğrafları gören Doğa ve Hayvanlarseverler Derneği üyeleri, internet siteleri aracılığıyla otomobilin plakasını verip, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Araç durdurulamadığı için köpeğin durumu belli değil. Açık ihbar niteliğinde olan bu görüntüleri sıkça paylaşarak bu masum cana bu işkenceyi yapan kişi veya kişilerin plakadan tespit edilmesini, adalet önünde suçlarının cezalarını çekmelerini sağlayalım." Polis ekipleri de suç duyurusu üzerine otomobile bağladığı köpeği sürükleyerek götüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar