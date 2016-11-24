Bulun şu vicdansızı!

Tekirdağ Çorlu'da kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, dün aracının arkasına bir köpeği iple bağladı. Durumu fark eden başka bir sürücü de yürekleri yakan görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı. Polisi arayıp bilgiveren aynı kişi ÇorluBelediye Başkanlığı'nafotoğrafı e-mailile gönderip, gerekliişlemin yapılmasınıistedi. Sürücünün bu davranışı, hayvan severleri de isyan ettirdi. Köpeğin sürüklendiği fotoğrafları gören Doğa ve Hayvanlarseverler Derneği üyeleri, internet siteleri aracılığıyla otomobilin plakasını verip, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Araç durdurulamadığıiçin köpeğindurumu belli değil. Açık ihbar niteliğinde olan bu görüntüleri sıkça paylaşarak bu masum cana bu işkenceyi yapan kişi veya kişilerin plakadan tespit edilmesini, adalet önünde suçlarının cezalarını çekmelerini sağlayalım." Polis ekipleride suç duyurusuüzerine otomobilebağladığı köpeği sürükleyerekgötürensürücüyü yakalamakiçin çalışma başlattı.
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