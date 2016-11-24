Bir Umut hikayesi

İstanbul'da doğuştan dirsekten itibaren iki kolu olmayan Umut Yılmaz (26), yaşadığı tüm zorluklara rağmen engelleri aşmayı bildi. Dirsekleriyle kalem tutup bilgisayar kullanan Yılmaz, bilgisayar programcılığı bölümünü bitirdi. Fransızca bilen ve kara kalem çalışmaları yapan Yılmaz, Maltepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda işe girdi. Yılmaz, "Umarım benim hikayem herkese iyi bir örnek olur" dedi.