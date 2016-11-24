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'de bombalı !

'de na döşenen bomba bir iş makinasının geçişi sırasında patlatıldı. Yapılan aramada başka bir patlayıcı da tespit edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Bingölde bombalı tuzak!
'ün Genç ilçesinde na döşenen bomba, bir iş makinesinin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, demiryolunda yapılan aramada tespit edilen bir başka patlayıcı da güvenlik güçlerince kontrollü olarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından demiryoluna döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP), demiryoluna ait iş makinesinin geçişi sırasında patlatıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda demiryolunda yapılan aramada tespit edilen bir başka patlayıcı da güvenlik güçlerince kontrollü olarak imha edildi. Güvenlik güçleri teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 15:54
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