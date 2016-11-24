Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından demiryoluna döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP), demiryoluna ait iş makinesinin geçişi sırasında patlatıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda demiryolunda yapılan aramada tespit edilen bir başka patlayıcı da güvenlik güçlerince kontrollü olarak imha edildi. Güvenlik güçleri teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.
Bingöl'de bombalı tuzak!
Bingöl'de demiryoluna döşenen bomba bir iş makinasının geçişi sırasında patlatıldı. Yapılan aramada başka bir patlayıcı da tespit edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından demiryoluna döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP), demiryoluna ait iş makinesinin geçişi sırasında patlatıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda demiryolunda yapılan aramada tespit edilen bir başka patlayıcı da güvenlik güçlerince kontrollü olarak imha edildi. Güvenlik güçleri teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.
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