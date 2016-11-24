Başbakan'dan AP'nin skandal kararına tepki!

Başbakan Binali Yıldırım Avrupa Parlamentosu 'ndaki Türkiye oylamasının ardından "Bu kararın bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Avrupa Birliği ile ilişkiler, zaten de öyle aman aman, çok sıkı fıkı ilişkiler değil, ite kaka giden, kerhen yürüyen bir ilişkidir. Avrupa Birliği şunu anlamalı; Avrupa, gelecek vizyonunu Türkiye ile beraber mi şekillendirecek yoksa Türkiyesiz mi şekillendirecek buna karar vermeli." dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nda üç askerin şehit edilmesi hakkında "Belli ki bölgede Türkiye'nin DEAŞ ile yaptığı bu mücadeleden, bazıları memnun olmamış, memnun olmayanlar var. Ancak bu yapılan saldırılar da elbette ki karşılığını görecektir." diye açıklamada bulundu.



Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ve buna benzer saldırıların nereden gelirse gelsin, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını azaltmayacağını söyledi.

"BU KARARIN BİZİM AÇIMIZDAN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Avrupa Parlementosu'ndaki Türkiye oylamasına ilişkin de konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu kararın bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Avrupa Birliği ile ilişkiler, zaten de öyle aman aman, çok sıkı fıkı ilişkiler değil, ite kaka giden, kerhen yürüyen bir ilişkidir. Avrupa Birliği şunu anlamalı; Avrupa, gelecek vizyonunu Türkiye ile beraber mi şekillendirecek yoksa Türkiyesiz mi şekillendirecek buna karar vermeli."

"AVRUPA'NIN BÖYLE KARARLAR ALMIŞ OLMASI ÇELİŞKİDİR"

Yıldırım, "Avrupa'nın, 'güvenlik için Türkiye vazgeçilmez' derken bir yandan, bir yandan da eften püften nedenlerle böyle kararlar almış olması tam bir çelişkidir. Özellikle AB üyesi ülkelerin liderlerinin bu vizyonsuzluğa karşı seslerini yükseltmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.