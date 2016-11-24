Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya'da 81 ilden gelen öğretmenlere seslendi. Eğitimin önemine dikkat çeken Başbakan, okul öncesi eğitimin zorunlu hale geleceğini söyledi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

Eşim Semiha hanım öğretmen olduğu için öğretmenlerin ruh dünyasını öğrenme imkanım oldu. Bu mesleğin nasıl fedakarlıklarla yapıldığına yakından şahit oldum. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Böyle yüce bir görevi azimle yürüttüğünüz için hepinize milletim adına müteşekkirim.



ARTIK EN BÜYÜK YATIRIM SAVUNMAYA DEĞİL, EĞİTİME

Bugün eğitimin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu anlayan bir yönetim var. Bizler eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını biliyoruz. 2002 yılında göreve geldiğimiz ilk günden beri eğitime öncelik verip en büyük yatırımları eğitime yaptık. Artık bütçede en büyük payı savunma değil eğitim alıyor.Bugün eğitime ayırdığımız bütçe 122 milyar 500 milyon TL



561 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Eğitim camiamızın insan sayısı dünyanın bir çok ülkesinden daha fazla. Doğru yolda ilerlediğimize eminiz. 14 yılda 561 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 3 bin 300 engelli kardeşimizi meslek hayatına kazandırdık.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU HALE GELİYOR

Önümüzdeki dönemlerde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Sabahçı, öğlenci uygulamasını ortadan kaldırıp tam gün eğitime geçeceğiz. Okullarımızda yabancı dil eğitimine öncelik vereceğiz.Fatih projesi ile birlikte okullarımızda akıllı tahtalarımız var. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize tablet bilgisayar dağıtımı başladı. Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye öğrencilerimiz bir tuş mesafesinde. Köy okullarındaki öğrencimizle Ankara'daki öğrencimizin bilgiye aynı anda ulaşmasını sağlıyoruz.



DEMEK Kİ BİR YERLERDE EKSİKLİK VAR...

Siz öğretmenlerimize destek vermek için 7x24 çalışacağız. Öğretmenlerimizin amacı ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak öğrenciler yetiştirmektir.Bugün bölücü terör örgütünde gözünü kırpmadan toplulukların içine giren devletin silahını tüfeğini alarak vatandaşlarımızın üzerine ateş açanlar bizim amaçladığımız, yetiştirdiğimiz öğrenciler değil. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri eksik bırakıyoruz. Onları bulup telefi etmemiz lazım. Siz nasıl şekillendirirseniz çocuklarımız yarınlara öyle yürüyor. Bunun bilincinde olduğunuza eminim.



ÇOCUKLARIMIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ

Terör örgütleri yakın geçmişte eğitim kurumlarımıza sızmak için büyük çaba harcadılar. Bugün bütün eğitim kurumlarımızı terör örgütlerinden temizliyoruz. Ülkenin tüm çocuklarına sahip çıkacağız onları terör örgütlerine asla bırakmayacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bin bir zorluklarla görev yapan sizlersiniz. Emeğiniz büyük.