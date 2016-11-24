Barzani Ankara’da

BaşbakanBinaliYıldırım, Ankara'yaziyaretgerçekleştirenIrak Kürt BölgeselYönetimi (IKBY) Başbakanı NeçirvanBarzani'yi kabul etti. Başbakanlık ResmiKonut'ta gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saatsürdü. Görüşmede halen devam eden Musuloperasyonundaki son aşama ele alındı. Barzani,operasyonla ilgili sahadaki son bilgileriBaşbakan Yıldırım'a aktardı. Ayrıca terörlemücadele ve Türkiye-IKBY arasındaki işbirliğikonuları da değerlendirildi. Barzani DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de birgörüşme yaptı. Barzani, son olarak CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
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