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Ankara’da

Barzani Ankara’da
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede halen devam eden Musul operasyonundaki son aşama ele alındı. , operasyonla ilgili sahadaki son bilgileri Başbakan Yıldırım'a aktardı. Ayrıca terörle mücadele ve Türkiye-IKBY arasındaki işbirliği konuları da değerlendirildi. Barzani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme yaptı. Barzani, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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