Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adana Valiliği otoparkı önündeki patlamaya ilişkin, "Bu millet 79 milyonuyla özgürlüğüne demokrasisine, ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuklalara değil kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel metodlarla korkutacağınızı, yıldıracağınızı, yolundan alıkoyacağınızı düşünüyorsanız çok yanıldınız. Bu olayların hepsi 79 milyonu daha da güçlendiriyor, kenetlendiriyor ve motive ediyor." dedi.



"2 ŞEHİDİMİZ 33 YARALIMIZ VAR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "(Adana'daki terör saldırısı) Son yıllarında Türkiye terörle mücadele noktasında çok yoğun bir süreç yaşıyor. Bu olay çok net bir mesaj verdi. Bu saatten sonra, hele özellikle 15 Temmuz'dan sonra bugün yaşanan bu olaylarla birlikte şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bu olayların hiçbirisi bizi, Türkiye'nin ulaşmak istediği istikametten alıkoyamayacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak "Bugün iki şehidimiz, 33 yaralımız var. Biri ağır, diğerleri ise hafif yaralı." dedi.



