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  1. Fırat Kalkanı'ndan 7 asker yaralandı
  2. Başbakan'dan AP'nin skandal kararına tepki!

Bahçeli: AP terörizme yakasını kaptırdı

MHP Genel Başkanı AP'nin skandal Türkiye oylamasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye’ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi." dedi.

Bahçeliden APye sert tepki!

MHP Genel Başkanı , Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye oylaması konusunda, "AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye'ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi. Türk milleti, AP'nin kararını reddetmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ HER NEREDE İSE BULUNUP YOK EDİLMELİDİR"
Fırat Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısıyla üç askerin şehit edilmesine ilişkin Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli bekasını güvenceye almak, sınır emniyetini tesis etmek için yaptığı operasyonlar meşrudur, haklıdır ve vazgeçilmemelidir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Milletimizi ve vatanımızı tehdit eden terör örgütleri her nerede iseler bulunup yok edilmelidir. Kaçış yoktur.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 18:02
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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hamdi hamdi

AB ye hayır. biz onları istemiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:33
TC. TC.

Kahrolsun AB.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:33
mehmet mehmet

AB hayır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 18:32
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