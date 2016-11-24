Bahçeli: AP terörizme yakasını kaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye oylaması konusunda, "AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye'ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi. Türk milleti, AP'nin kararını reddetmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ HER NEREDE İSE BULUNUP YOK EDİLMELİDİR"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısıyla üç askerin şehit edilmesine ilişkin Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli bekasını güvenceye almak, sınır emniyetini tesis etmek için yaptığı operasyonlar meşrudur, haklıdır ve vazgeçilmemelidir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Milletimizi ve vatanımızı tehdit eden terör örgütleri her nerede iseler bulunup yok edilmelidir. Kaçış yoktur.