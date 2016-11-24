Yol Durumu
  1. Lufthansa'da pilotlar, grevi 1 gün daha uzattı
  2. Digor Kaymakamı'na FETÖ'den ihraç!

'dan 'ye silah ambargosu

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen , komik bir karara imza attı. Avusturya Parlamentosu, 'ye silah ambargosu uygulanması yönünde oy birliği ile karar aldı.

Avusturyadan Türkiyeye silah ambargosu
Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği ile arasında 2005'te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngören karar tasarısının ardından skandal bir karar da 'dan geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ses çıkarmayan, terör örgütü PKK'ya da göz yuman Avusturya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar aldı.

Avusturya Parlamentosu'ndaki 6 partinin ortak kararıyla hazırlanan kararname oy birliğiyle kabul edildi.

Avusturya'nın Türkiye'ye silah satışında ambargo uygulayan ilk ülke olacağı belirtildi.

Türkiye'yi açıkça hedef alan bu kararı duyuran isim ise oldu.
Etiketler: , ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe 22:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar