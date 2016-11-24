Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005'te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını öngören karar tasarısının ardından skandal bir karar da Avusturya'dan geldi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ses çıkarmayan, terör örgütü PKK'ya da göz yuman Avusturya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar aldı.
Avusturya Parlamentosu'ndaki 6 partinin ortak kararıyla hazırlanan kararname oy birliğiyle kabul edildi.
Avusturya'nın Türkiye'ye silah satışında ambargo uygulayan ilk ülke olacağı belirtildi.
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