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Aşk vurgunu

Aşk vurgunu
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki R.U., arkadaşları aracılığıyla 42 yaşındaki N.U. ile tanıştı. 1 ay sonra evlendi. Genç karısına 15 bin lira değerinde 4 bilezik hediye etti. Ancak Cuma namazına gittiği sırada 4 aylık karısı altınlarla birlikte kayıplara karıştı. R.U. soluğu savcılıkta aldı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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