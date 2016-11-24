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'e tutuklama talebi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 21 Kasım'da gözaltına alınan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ahmet Türke bir şok daha!
İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden alınan ve 21 Kasım'da evinde gözaltına alınan , Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah savcılığa sevkedildi. Savcılık da sorgusunun ardından Ahmet Türk'ü, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 13:41
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