Son Kanun Hükmündeki Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen isimler arasında bulunan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık'ın kardeşi Bülent Şık ile İlgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

O DOSYADA ŞÜPHELİ

PKK yöneticileri ile Kandil'de yaptığı röportajları ile bilinen Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ın kardeşi Bülent Şık'ın, Akdeniz Üniversitesi nde görev yaptığı dönem 1128 akademisyen tarafından PKK lehine olan ihanet bildirisini imzaladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

ŞOK CEVAP

PKK lehine yayınlanan bu bildiride imzası bulunduğu iddiasıyla üniversitedeki görevinden ihraç edilen Bülent Şık'ın savcılık sorgusunda sorulan bazı sorulara 'şok' cevaplar verdiği belirlendi.

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Bülent Şık'ın 'PKK terör örgütü müdür?'ve 'Türkiye Cumhuriyeti katliam mı yapmaktadır ?' şeklindeki iki soruya, 'Bu sorulara cevap vermek istemiyorum' diye karşılık verdiği belirlendi. Ahmet Şık'ın abisinin PKK'ya terör örgütü diyememesi dikkat çekici bulundu.





ŞÜPHELİLER ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KCK yöneticisi Bese Hozat'ın çağrısı üzerine 1128 akademisyen tarafından imzalanan 'Bu suça ortak olmayacağız' isimli ihanet bildirisi ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bülent Şık'ın da bu dosyada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bildiriyi hazırlayan 4 akademisyenle ilgili hazırlanan iddianamede şöyle denilmişti: 'Yayınlanan bildiri içeriğinden de açıkça anlaşıldığı üzere sözde barış bildirisinin PKK/KCK terör örgütünün alenen propagandası mahiyetinde olduğu, bildirinin esas amacının terör örgütü tarafından sözde 'öz yönetim' ilan edilen bölgelerde güvenlik güçleri tarafından bölgelerin teröristlerden temizlenmesi ve bölge halkının huzur ve refahının sağlanması için yürütülen operasyonların durdurulması için kamuoyu oluşturmak olduğu anlaşılmıştır."

Kaynak: Sabah