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'da bomba yüklü araç bulundu!

Seyhan'da bomba yüklü bir araç bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü silahla vuruldu.

Adanada bomba yüklü araç bulundu!

'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bomba düzeneği olduğu değerlendiren bir araç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, valilik önündeki terör saldırısının ardından çalışma yapan polis ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde şüpheli bir aracı takibe aldı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin ateş açması sonucu vuruldu.

Araçta yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Olay yerine çok sayıda takviye ekibin yanı sıra bomba imha uzmanı yönlendirildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 15:40
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