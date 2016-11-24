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Adana'da terör saldırısı

yakınlarında terör örgütü tarafından yüklü araçla saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hain saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu 16 kişinin ise yaraladığını bildirdi.

Adanada bomba yüklü araçla terör saldırısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor." dedi. Demirtaş, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 33 plakalı bir araçta meydana geldiğini söyledi.

Aracın bu zamana kadar herhangi arama kaydının olmadığını anlatan Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 08:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TAR KAN TAR KAN

Biz, El Bab'a doğru yaklaştıkça ve ABD'nin Erbil-İncirlik koridorunu (PYD Koridoru) kestikçe, ülkemizde bombalar patlıyor. Birileri topuğumuza sıkıyor. Biz onların kim olduğunu ve nereden desteklendiğini çok iyi biliyoruz. Bilmediğimiz ve anlamadığımız şey, İncirlik üssü'nün neden kapatılamadığı. İNCİRLİK NEDEN KAPATILAMIYOR. Bu üs bizim değil mi? NATO'ya mı ait?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.11.2016 10:24
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