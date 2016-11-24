Adana'da terör saldırısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor." dedi. Demirtaş, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 33 plakalı bir araçta meydana geldiğini söyledi.

Aracın bu zamana kadar herhangi arama kaydının olmadığını anlatan Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.