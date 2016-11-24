Adana'da terör saldırısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor." dedi. Demirtaş, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.
Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın 33 plakalı bir araçta meydana geldiğini söyledi.
Aracın bu zamana kadar herhangi arama kaydının olmadığını anlatan Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Patlamada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.
kalan karakter 1000
Biz, El Bab'a doğru yaklaştıkça ve ABD'nin Erbil-İncirlik koridorunu (PYD Koridoru) kestikçe, ülkemizde bombalar patlıyor. Birileri topuğumuza sıkıyor. Biz onların kim olduğunu ve nereden desteklendiğini çok iyi biliyoruz. Bilmediğimiz ve anlamadığımız şey, İncirlik üssü'nün neden kapatılamadığı. İNCİRLİK NEDEN KAPATILAMIYOR. Bu üs bizim değil mi? NATO'ya mı ait?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.