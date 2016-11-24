AB mi Şanghay mı? Vatandaş cevabını verdi





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 53 yıldır AB kapısında bekletildiğine işaret ederken bir kez daha Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içerisinde yer almasını gündeme getirdi. Avrupa Parlamentosu ise Türkiye ile yürütülen müzakereleri dondurmak için bugün oylama yaptı. Peki vatandaş ne istiyor. İşte 30 Büyükşehirde 1724 denekle ve 21-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anketten çarpıcı sonuçlar.

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1-15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerilen AB Türkiye ilişkileri, normalleşme seviyesinden oldukça uzak görünüyor. AB'nin Türkiye'ye karşı sergilediği siyasi tavır %82 oranında olumsuz olarak algılanıyor.

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2-AB-Türkiye ilişkilerinin seyri karşılıklı ilişkilerin devamı konusundaki negatifliği destekliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği yolundaki sürecini ve bunu devam ettirmesini gereksiz bulanların oranı %68.

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3-Donald Trump'ın başkanlığı ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından ve eski döneme oranla daha olumlu karşılanıyor %32.

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4-Türkiye, bölgesinde yaşanan sorunlar ve küresel sıkışmalara karşın pozitif manada hala bir çekim merkezi ve merkez ülke konumunda görülüyor % 58.

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5-Özellikle 15 Temmuz sonrası normalleşen Türkiye-Rusya ilişkileri sürdürülebilir ve yeni işbirliği potansiyeline sahip değerlendiriliyor %82.

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6-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyelik konusundaki ifadesi %76 oranında destek buluyor.



