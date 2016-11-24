AB mi Şanghay mı? Vatandaş cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 53 yıldır AB kapısında bekletildiğine işaret ederken bir kez daha Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içerisinde yer almasını gündeme getirdi. Avrupa Parlamentosu ise Türkiye ile yürütülen müzakereleri dondurmak için bugün oylama yaptı. Peki vatandaş ne istiyor. İşte 30 Büyükşehirde 1724 denekle ve 21-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anketten çarpıcı sonuçlar.
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1-15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerilen AB Türkiye ilişkileri, normalleşme seviyesinden oldukça uzak görünüyor. AB'nin Türkiye'ye karşı sergilediği siyasi tavır %82 oranında olumsuz olarak algılanıyor.
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2-AB-Türkiye ilişkilerinin seyri karşılıklı ilişkilerin devamı konusundaki negatifliği destekliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği yolundaki sürecini ve bunu devam ettirmesini gereksiz bulanların oranı %68.
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3-Donald Trump'ın başkanlığı ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından ve eski döneme oranla daha olumlu karşılanıyor %32.
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4-Türkiye, bölgesinde yaşanan sorunlar ve küresel sıkışmalara karşın pozitif manada hala bir çekim merkezi ve merkez ülke konumunda görülüyor % 58.
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5-Özellikle 15 Temmuz sonrası normalleşen Türkiye-Rusya ilişkileri sürdürülebilir ve yeni işbirliği potansiyeline sahip değerlendiriliyor %82.
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6-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyelik konusundaki ifadesi %76 oranında destek buluyor.
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Sangay beslisi ! AB yede hadi size gülü güle demenin zamani coktan geldi AB nin cani cehenneme
tabiki dogudaki model Ankara icin cok daha uygun...en basiti....Ankara AB daha cok tarim üürnleri satiyor...Sanayi üürnleri iicn imkanlar ve talep cok kisitli cünkü AB kendi sanayisi var...üstelik...Ab üyeligi ABD sistemine entegre olmus,,,nihai amac AB pasaportu...bütün bunlar Ankaraya pekde uymuyor.:Ankara öz benligini ulusal cikarlarini kararlarini Ankarada verilmesini istiyor isteyecektirde...tam da bu noktda Sanghay birligi sadece ticaret yapmak istiyor...ülkeleri birlestirmek deyil...o yüzden SANGHAY diyorum...AB gicik komsu gibi devamli kafamizi agiritir...öteki Türkiye ekonimisine ilac gibi gelecektir..hem o ülkerin sanayi ihtiyacini makinelerini uyugun fiyata biz karsilariz...Hemde adamlarin sebze meyve..ihtiyacini biz karsilayacagiz...tacikistanin daglarinda domates yetismiyor unutmaylim....Ankara iicn bulunmaz Nimet...AB kapiya gelip agalayacaktir...bizde onlara 53 sene sonrasina görüsme randevusu verelim.
ne Şangay ne ab illaki islam birliği barış gücü doğru olan bu
değerli takvim yöneticileri başta murat kelkitlioğlu hiç biri diyoruz halk olarak İSLAM BİRLİĞİ bir gün bunu söyleyeceksiniz zorda olsa
shanghai bes yada nato olmasi lazim soru.
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