AB Bakanı Çelik:Bu karar yok hükmünde

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da yaptığı basın toplantısında Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'nin üyelik müzakere sürecinin dondurulmasıyla ilgili tavsiye kararını değerlendirerek, "Bize mesaj vermek isteyenler, bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj, hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil." ifadesini kulllandı.

Çelik, "Darbeye karşı demokratik direniş göstermiş bir ülkede, hukuk devleti, demokrasi gibi konularda nasıl işbirliği yapacakları şeklinde bir değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bunun yerine, maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza atma kararı verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden ve hukuki bağlayıcılığı olmayan bir tasarıyı kabul etmişti.



Ömer Çelik'in açıklamalarından diğer önemli satırbaşları şöyle:



"Eğer Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorlarsa, mesaj böyle verilmez. Mesaj eylemlerle verilir. Eylemlerine baktığımızda AP'nin nelere imza attığını görüyoruz. Koridorlarında PKK sergisi açan AP zaten teröre verdiği desteği göstermiştir.

Tüm Avrupa'yı aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı kuşatırken bunlara ses çıkarmayan siyasi gruplar Türkiye'ye mesaj vermeye kalkıyorlar. Türkiye ile ilgili hiçbir olumlu somut eylem üretemiyorlar ama bu konuda tek ses koro halinde karar alıyorlar.

Bu parlamenterleri AP'nin değerlerinden ayırıyoruz. Bugün 15 Temmuz gecesi bu değerleri canı pahasına korumuş bir milletle ilgili verdiği kararlar kendi değerleriyle çatışıyorlar. Söz konusu karar AB'nin içine düştüğü değerler krizinin Türkiye'ye yansıması olarak ortaya çıkıyor. Yapıcıysa her türlü karar bizim için saygıdeğer olur. Çünkü pozitiftir.

Ama AP'nun ortaya koyduğu bu karar siyasi doğruluktan uzak. Bize mesaj vermek isteyenler bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil. AP'nin verdiği bu karar, bu siyasi vizyonsuzlukla iş üretmesi mümkün değildir.

Sadece sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapıyorlar. OHAL çerçevesinde aldığımız tedbirler durumun gerektirdiği biçimdedir. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız saldırının ardından yaşadığımız tedbir hukuk dışı bir tedbir değildir. Müzakereleri askıya alıp almamak üye devletler için alınabilecek bir karar.

Hukuki geçerliliği olmayan bu kararı Cumhurbaşkanımıza siyasi bir mesaj vermek içi aldıklarını söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıztanklara karşı ölüme meydan okurken AB neredeydi. Seçilmiş cumhurbaşkanı ve halkının yanında oldular mı? Charli Hebdo'da sergiledikleri dayanışmayı Türkiye için sergilemediler. Asıl mesajı alması gereken kendileridir.

AB içerisinde alınan bu kararlar kendi ideallerinden ne kadar uzaklaştığını da gösteriyor. AB politikacılarının kendi dramatik tarihlerini unuttuklarını düşünüyorum. Onları kendi tarihlerini düşünmeye davet ediyorum. Kuşkusuz tarih bilgisinden mahrum yaşayanlar sağlıklı bir gelecek yaşayamazlar. Tüm AB yetkililerine, vizyon ve sağduyu sahibi siyasetçilere sesleniyorum. AB'yi içine düştüğü bu durumdan kurtarmamız gerekiyor."