4'üncü kattan atladı

Aydın'dayaşayan 27yaşındaki MerveKaplan, bir süreönce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.Bu nedenle bunalıma girdi. Dün ise oturduğuapartmanın 4'üncü katından kendiniboşluğa bıraktı. Beton zemine çakılangenç kadın ağır yaralandı. Durumu farkeden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine giden ekipler, Kaplan'ı hastaneyekaldırdı. Hemen ameliyata alınan MerveKaplan, tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Acı haberi alan yakınlarıyıkıldı. Eşinin ise ifadesine başvurulmaküzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.Olayla ilgili soruşutarma başlatıldı.
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