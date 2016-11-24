4'üncü kattan atladı

Aydın'da yaşayan 27 yaşındaki Merve Kaplan, bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bunalıma girdi. Dün ise oturduğu apartmanın 4'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın ağır yaralandı. Durumu fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Kaplan'ı hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Merve Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Eşinin ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşutarma başlatıldı.