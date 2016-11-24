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44 görevden uzaklaştırıldı

/PDY soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonda 44 görevden uzaklaştırıldı.

44 mülki idare amiri hakkında kritik karar

İçişleri Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amirinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 17:37
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