İçişleri Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 44 mülki idare amirinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.