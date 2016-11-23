Yok böyle ölüm

Osmaniye'de kamyon şoförü Gazi Battal Acıbucu (51), besici bacanağı Mustafa Sert (31) ile alacakverecek meselesi yüzünden tartıştı. Sinirlenen Acıbucu, tüfeğinin dipçiğiyle Sert'in başına vurmaya başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Saçmalar göğsüne isabet eden Gazi Battal Acıbucu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Mustafa Sert gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.