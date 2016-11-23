Yol Durumu
  1. Kod adı 11 Kasım
  2. Sınırdan cezaevine!

‘Üst düzey’ arama

‘Üst düzey’ arama
FETÖ'nün yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 üst düzey Telekom yöneticisi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerini yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Soruşturma kapsamında daha önce 144 şüpheliden 63'ü terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmıştı. Tutuklananların 57'sinin Bylock kullandığı ortaya çıkmıştı.
Etiketler: , ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar