‘Üst düzey’ arama

FETÖ'nün Telekom yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 üst düzeyTelekom yöneticisi hakkındagözaltı ve yakalama kararıçıkarıldı. 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerini yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Soruşturma kapsamında daha önce 144 şüpheliden 63'ü terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmıştı. Tutuklananların57'sinin Bylock kullandığıortaya çıkmıştı.
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