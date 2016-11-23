Üçüncü çocuk kimden?

Antalyalı M.N.Ş Facebook üzerinden Mustafa D. ile tanıştı. Bir süre sonra ikilinin arası açıldı. Mustafa D., ‘Üçüncü çocuk benden’ diye tehdit ettiği yasak aşkından tam 500 bin lira aldı. Şikayet üzerine açılan davada ise tüm iddiaları yalanladı.
Antalya Kemer'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi M.N.Ş. (35), 2011 yılında Facebook üzerinden Kırıkkale'de yaşayan Mustafa D. (30) ile tanıştı. İkili, bir süre sonra yasak aşk yaşamaya başladı. Ancak ilişkide sorunlar yaşandı. Öyle ki Mustafa D., Antalya'ya gidip M.N.Ş'yi "İlişkimizi eşine söylerim" diye tehdit etmeye başladı. Hatta bu yolla kadının 2 yılda toplam 500 bin lirasını aldı. Tehditlere dayanamayan M.N.Ş. de soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine Mustafa D., geçtiğimiz Haziran ayında, Antalya'da gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak hakkında şantaj ve yağma suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.NŞ., sanıkla çeşitli tarihlerde Ankara ve Afyonkarahisar'da görüştüklerini anlattı. Ardından sözlerine şöyle devam etti: "500 bin liraya yakın paramı aldı. 'Para vermezsen seni ifşa ederim. Üçüncü çocuğunun benden olduğunu söyleyip onu elinden alırım' diyordu." Mahkemede suçlamaları reddeden, Mustafa D. ise şunları söyledi: "500 bin lira almış olsam, bugün kirada oturmazdım. Eşi ilişkimizi öğrenince bana karşı komplo yaptılar." Mahkeme heyeti, sanığın M.N.Ş'yi araması halinde tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.
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