Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde El Bab civarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında silah mevzilerinin de bulunduğu 8 hedef, hava harekatıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, alınan bir istihbarat üzerine, Suriye'nin kuzeyindeki El Babcivarında bulunan Kabbasin, Bzaghah, Şabviran ve Al-Arimah bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında silah mevzisinin de bulunduğu 8 hedefi imha etti.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları üslerine döndü.