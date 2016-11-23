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'dan 'a ağır darbe!

Terörle mücadele operasyonları kapsamında 'nin kuzeyinde El Bab civarındaki terör örgütü 'a ait 8 hedef, hava harekatıyla imha edildi.

Türk jetleri DEAŞı tarumar etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nin kuzeyinde El Bab civarındaki terör örgütü 'a ait aralarında silah mevzilerinin de bulunduğu 8 hedef, hava harekatıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, alınan bir istihbarat üzerine, Suriye'nin kuzeyindeki El Babcivarında bulunan Kabbasin, Bzaghah, Şabviran ve Al-Arimah bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında silah mevzisinin de bulunduğu 8 hedefi imha etti.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları üslerine döndü.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 17:28
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