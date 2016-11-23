Tarlada ceset

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrfan Öztürk önceki gün kız arkadaşıyla tartıştı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Paniğe kapılan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis de AFADekipleri ile birlikte arama kurtarmaçalışması başlattı. Ancak genç bulunamadı. Dün saban tarlasınagiden bir çiftçi ise yerdeyatan bir kişiyi gördü. Çiftçinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin İrfan Öztürk olduğu ve öldüğü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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