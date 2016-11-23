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Tarlada ceset

Tarlada ceset
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrfan Öztürk önceki gün kız arkadaşıyla tartıştı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Paniğe kapılan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak genç bulunamadı. Dün saban tarlasına giden bir çiftçi ise yerde yatan bir kişiyi gördü. Çiftçinin ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin olduğu ve öldüğü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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