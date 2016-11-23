Tam mutabakat şart

Başbakan Yıldırım Atatürk Havalimanı'nda, tartışma yaratan cinsel istismar önerisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Gerek toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın geniş mutabakat çağrısı, gerek muhalefet partilerinin kendi önerilerinin geliştirmesi için zaman tanımak için komisyona alıyoruz. Bütün herkesi görüşleri dikkate alınarak bu sorun çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi. Yıldırım, "Erken yaşta evlilik rıza olsa bile kanunen yasak, suç. AK Parti iktidarından önce böyle bir suç yoktu. AK Parti hem gençleri, hem aileleri korumak için bunu suç olarak tanımladı" dedi. Bu değişikliği bilemeyen gençlerin 17-18 yaşından önce evlilik yaptığını belirten Yıldırım şöyle konuştu: Bebek dünyaya gelince, nüfusa kaydedilmesi esnasında bunun suç olduğunu öğreniyorlar. Böylece erkek cezaevine gidiyor, kadın çocuklarla ortada kalıyor. Yani gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Özellikle bu toplumda bilindiğinden daha derin, kanayan bir yaradır. Seçim meydanlarında bizler hep bu sorunla karşı karşıya kaldık ve biz bir söz verdik. Bu işi halledelim diye bir girişimde bulunduk, kanun teklifi verdik. Birden bire kıyamet koptu. Neymiş, tecavüzcüye af geliyormuş. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız bu mağduriyeti gidermek. Muhalefet partilerine uzlaşma çağrıları yaptık...